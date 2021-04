Gazzetta: quella con il Napoli è la migliore stagione nella carriera di Rino Gattuso (Di giovedì 1 aprile 2021) La stagione in corso è la migliore finora svolta da Rino Gattuso. Lo scrive la Gazzetta dello Sport, statistiche alla mano. “Le statistiche, che certificano come la stagione attuale sia la sua migliore per media punti che, al momento, è di 1,96. Addirittura, è migliore anche del suo periodo al Milan, quando chiuse al quinto posto, nella stagione 2017-18, con una media punti di 1,83?. Non solo. Guardando le statistiche del Napoli degli ultimi 25 anni, quello di Gattuso si piazza al terzo posto, dopo Sarri e Ancelotti e prima di Benitez. “Scorrendo le statistiche azzurre degli ultimi 25 anni, sempre per media punti, troviamo Sarri al primo posto con 2, seguito da Ancelotti con 1,99 e a ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021) Lain corso è lafinora svolta da. Lo scrive ladello Sport, statistiche alla mano. “Le statistiche, che certificano come laattuale sia la suaper media punti che, al momento, è di 1,96. Addirittura, èanche del suo periodo al Milan, quando chiuse al quinto posto,2017-18, con una media punti di 1,83?. Non solo. Guardando le statistiche deldegli ultimi 25 anni, quello disi piazza al terzo posto, dopo Sarri e Ancelotti e prima di Benitez. “Scorrendo le statistiche azzurre degli ultimi 25 anni, sempre per media punti, troviamo Sarri al primo posto con 2, seguito da Ancelotti con 1,99 e a ...

