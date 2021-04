Gazzetta: la Roma è interessata a Meret, Maksimovic e Hysaj (Di giovedì 1 aprile 2021) Maksimovic e Hysaj sono nel mirino della Roma per il prossimo mercato estivo. La Gazzetta dello Sport scrive che il club giallorosso è intenzionato a rivoluzionare la sua linea difensiva, la prossima stagione. Tanto è vero che piace anche Meret. “La Roma la prossima stagione rivoluzionerà la difesa. Andranno via due o tre portieri (Pau Lopez – che piace in Premier – e Fuzato sicuro, forse anche Mirante) e si sta cercando un titolare forte come Musso, Gollini o Silvestri. Piace molto anche Meret, che però costa tanto e trattare con il Napoli non è mai facile”. C’è stato un sondaggio per Maksimovic. “La Roma ha sondato il terreno per Maksimovic. Andrà a scadenza, chiede un contratto da 3 milioni e interessa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 1 aprile 2021)sono nel mirino dellaper il prossimo mercato estivo. Ladello Sport scrive che il club giallorosso è intenzionato a rivoluzionare la sua linea difensiva, la prossima stagione. Tanto è vero che piace anche. “Lala prossima stagione rivoluzionerà la difesa. Andranno via due o tre portieri (Pau Lopez – che piace in Premier – e Fuzato sicuro, forse anche Mirante) e si sta cercando un titolare forte come Musso, Gollini o Silvestri. Piace molto anche, che però costa tanto e trattare con il Napoli non è mai facile”. C’è stato un sondaggio per. “Laha sondato il terreno per. Andrà a scadenza, chiede un contratto da 3 milioni e interessa ...

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Roma 'Tulipani di seta nera', al Festival del corto un grande valore: la diversità Il Festival Internazionale Film Corto Tulipani di Seta Nera ritorna con la quattordicesima edizione, dal 3 al 6 giugno , all Auditorium della Conciliazione di Roma, con l obiettivo di promuovere una ...

Polizia di Stato, al via il concorso pubblico per 130 commissari Finalmente è uscito in Gazzetta Ufficiale. Le domande entro il 29 aprile ROMA. Il Ministero dell'Interno ha indetto un concorso pubblico per il reclutamento di 130 commissari della Polizia di Stato in possesso dei seguenti ...

Truffe online, false vendite e conti in banca alleggeriti: 7 denunce Vittime anche nel modenese Allo sportello bancomat, invece di trovare il pagamento per la merce venduta on line si trovavano i conti allegeriti. I carabinieri di San Polo d'Enza, nel Reggiano hanno denunciato 7 persone - di eta ...

