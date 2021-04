Gang di tunisini seminava terrore | 7 arrestati | i “minori non accompagnati” che ci tocca accogliere

(Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr – Sono scattate le manette per unadi «non, autori di due rapine nel centro di accoglienza che li ospitava, un’aggressione nei confronti di chi minacciava di denunciarli e un furto ai danni di un supermercato. Lo riporta la Gazzetta del Sud. SeiI reati si sono consumati in un periodo di tempo che va dal dicembre 2020 allo scorso gennaio. Per il gruppo di immigrati il Tribunale di Messina ha chiesto l’arresto in carcere. La polizia ha eseguito le misure a carico di sei dei setteautori dei crimini, mentre il settimo ha fatto perdere le sue tracce: le forze dell’ordine lo cercano dallo scorso 11 febbraio, data in cui è fuggito dalla struttura di accoglienza dove era stato ...

La violenza come collante per il gruppo. Sette minorenni tunisini erano ospitati in un centro di accoglienza di Messina, da dove partivano per veri e propri raid tra rapine, furti e aggressioni. Reati consumati tra lo scorso dicembre 2020 e gennaio 2021, al ...