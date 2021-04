Francesco De Gregori, settant'anni da Principe: dalla 'A' di Atlantide alla 'Z' di Zingari (Di giovedì 1 aprile 2021) settant'anni da Principe . Francesco De Gregori li compirà domenica, senza clamori, com'è nel suo stile. Niente interviste, eventi e show: solo un brindisi con familiari e amici. Ma neanche la ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 aprile 2021)daDeli compirà domenica, senza clamori, com'è nel suo stile. Niente interviste, eventi e show: solo un brindisi con familiari e amici. Ma neanche la ...

Advertising

frog10976 : RT @sto_dromo: Tricarico ft Francesco De Gregori • A Milano Non C'è Il Mare - radiocalabriafm : FRANCESCO DE GREGORI - LA BALLATA DELL'UOMO RAGNO (MP3) - sto_dromo : Tricarico ft Francesco De Gregori • A Milano Non C'è Il Mare - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco De Gregori - Viva l'Italia - RADIOEFFEITALIA : Francesco De Gregori - Buonanotte fiorellino -