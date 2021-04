Farmaci, Ucb ottiene marchio Ce per dispositivo elettronico di iniezione (Di giovedì 1 aprile 2021) Ucb, azienda biofarmaceutica globale, ha annunciato che il dispositivo elettronico di iniezione ava Connect*, primo nel suo genere, ha ottenuto il marchio Ce che indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all’interno dello Spazio economico europeo. Ava Connect e la cartuccia dosatrice monouso sono utilizzati per l’autoiniezione di certolizumab pegol, terapia anti-Tnf utilizzata per il trattamento di adulti con artrite reumatoide, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica e psoriasi. È il primo dispositivo riutilizzabile del suo genere in Europa, disponibile per l’uso con il trattamento biologico in reumatologia e dermatologia. Per accompagnare il dispositivo e supportare ulteriormente i pazienti, Ucb ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 1 aprile 2021) Ucb, azienda biofarmaceutica globale, ha annunciato che ildiava Connect*, primo nel suo genere, ha ottenuto ilCe che indica la conformità agli standard di salute, sicurezza e protezione ambientale per i prodotti venduti all’interno dello Spazio economico europeo. Ava Connect e la cartuccia dosatrice monouso sono utilizzati per l’autodi certolizumab pegol, terapia anti-Tnf utilizzata per il trattamento di adulti con artrite reumatoide, spondiloartrite assiale, artrite psoriasica e psoriasi. È il primoriutilizzabile del suo genere in Europa, disponibile per l’uso con il trattamento biologico in reumatologia e dermatologia. Per accompagnare ile supportare ulteriormente i pazienti, Ucb ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Farmaci Ucb Farmaci, Ucb ottiene marchio Ce per dispositivo elettronico di iniezione Con queste innovazioni tecnologiche, Ucb mira ad essere pioniera nella medicina digitale per le ... Dopo il riposizionamento, l'iniezione può continuare, prevenendo lo spreco di farmaci e aiutando a ...

Malattie Rare: Ucb conferma impegno a favore dei pazienti ... anni durante i quali, grazie a farmaci di grande impatto, sono stati fatti grandi passi in avanti ... In continuità con questa storia e con questo impegno - riferisce la nota - Ucb sta ora indirizzando ...

