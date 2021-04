Euro 2021, rose allargate: la UEFA starebbe valutando di ampliare le liste (Di giovedì 1 aprile 2021) La UEFA sta pensando di allargare le rose delle Nazionali in vista dell'Europeo.Venerdì 11 giugno partirà il torneo iridato con la gara d'apertura tra la Turchia e l'Italia. Proprio il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, nei giorni scorsi ha portato avanti l'idea in merito a un ipotetico ampliamento della lista che comporrà i calciatori convocati delle rispettive nazionali. Stando a quanto si apprende dalla BBC, l'organo federale starebbe valutando seriamente la cosa per due motivazioni principali: agevolare i giocatori dopo una stagione estenuante e ripararsi da possibili casi di Covid. Si attende adesso una decisione definitiva. Leggi su mediagol (Di giovedì 1 aprile 2021) Lasta pensando di allargare ledelle Nazionali in vista dell'peo.Venerdì 11 giugno partirà il torneo iridato con la gara d'apertura tra la Turchia e l'Italia. Proprio il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, nei giorni scorsi ha portato avanti l'idea in merito a un ipotetico ampliamento della lista che comporrà i calciatori convocati delle rispettive nazionali. Stando a quanto si apprende dalla BBC, l'organo federaleseriamente la cosa per due motivazioni principali: agevolare i giocatori dopo una stagione estenuante e ripararsi da possibili casi di Covid. Si attende adesso una decisione definitiva.

