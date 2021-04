Elisabetta Gregoraci corteggiatore misterioso | arrivato a casa un super regalo

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 1 aprile 2021)– Solonotizie24L’amore bussa alla porta diGregocari con in mano un bellissimo mazzo di rose rosse? L’ex moglie di Flavio Briatore si trova di nuovo nel mirino del gossip italiano per via del dono ricevuto nei giorni scorsi e che le sarebbe stata inviato proprio da un ammiratorein queste settimane è stata spesso protagonista della cronaca rosa nazionale per via appunto della sua vita sentimentale. Se una buona fetta di fan dell’ex gieffina è rimasta delusi nel non vedere trionfare l’amore con Pierpaolo Petrelli, d’altro canto c’è chi spera ancora di vedere la showgirl tornate insieme al suo ex marito, nonché Flavio Briatore. Lain queste settimane ha cercato di mantenere il ...