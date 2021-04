Difesa sempre più Tech. E il Pentagono sceglie Microsoft (Di giovedì 1 aprile 2021) Agile, veloce e improntato all’innovazione tecnologica. È il nuovo procurement militare degli Stati Uniti, intenzionati a mantenere le proprie Forze armate sulla frontiera dell’innovazione. Ciò si traduce nella spinta agli investimenti su tecnologie “disruptive” e nel maggiore coinvolgimenti delle BigTech. IL CONTRATTO Microsoft si è aggiudicata il contratto dello US Army per fornire ai soldati americani delle cuffie di realtà aumentata. Aiuteranno i militari sul campo di battaglia, selezionando obiettivi ed evidenziando eventuali minacce in arrivo, tutto in connessione con informazioni derivanti dai sistemi di comando e controllo. Il sistema aumenterebbe così la disponibilità informativa dei militari, in tempo reale e ben oltre il campo visivo. Il programma si chiama “Integrated Visual Augmentation System” (Ivas) e potrebbe arrivare a un importo di 21 ... Leggi su formiche (Di giovedì 1 aprile 2021) Agile, veloce e improntato all’innovazione tecnologica. È il nuovo procurement militare degli Stati Uniti, intenzionati a mantenere le proprie Forze armate sulla frontiera dell’innovazione. Ciò si traduce nella spinta agli investimenti su tecnologie “disruptive” e nel maggiore coinvolgimenti delle Big. IL CONTRATTOsi è aggiudicata il contratto dello US Army per fornire ai soldati americani delle cuffie di realtà aumentata. Aiuteranno i militari sul campo di battaglia, selezionando obiettivi ed evidenziando eventuali minacce in arrivo, tutto in connessione con informazioni derivanti dai sistemi di comando e controllo. Il sistema aumenterebbe così la disponibilità informativa dei militari, in tempo reale e ben oltre il campo visivo. Il programma si chiama “Integrated Visual Augmentation System” (Ivas) e potrebbe arrivare a un importo di 21 ...

