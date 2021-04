Covid: Missione Biagio Conte 'digiuno per bene umanità e per sconfiggere virus' (Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Un giorno di preghiera e digiuno, nel venerdì Santo, "per il bene di questa umanità e per una giusta terapia per sconfiggere il virus". E' l'invito rivolto dalla Missione Speranza e Carità di Biagio Conte i cui circa 400 ospiti domani osserveranno una giornata di digiuno e preghiera. "E' urgentissimo curare questa società malata - spiega Fratel Biagio- purificare e medicare le profonde ferite causate dal male e dai tanti nostri errori. E' nostro dovere risanare e migliorare la nostra società con la terapia dei valori, dei sani principi, di una giusta morale e del rispetto reciproco. Amiamo il nostro Dio con tutto il cuore e la mente e con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. E ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - Un giorno di preghiera e, nel venerdì Santo, "per ildi questae per una giusta terapia peril". E' l'invito rivolto dallaSperanza e Carità dii cui circa 400 ospiti domani osserveranno una giornata die preghiera. "E' urgentissimo curare questa società malata - spiega Fratel- purificare e medicare le profonde ferite causate dal male e dai tanti nostri errori. E' nostro dovere risanare e migliorare la nostra società con la terapia dei valori, dei sani principi, di una giusta morale e del rispetto reciproco. Amiamo il nostro Dio con tutto il cuore e la mente e con tutte le forze e il prossimo tuo come te stesso. E ...

Advertising

LegaSalvini : ?? TGCOM: 'COVID, L'OMS CRITICA LA CINA E CHIEDE UN'ALTRA INCHIESTA SULL'IPOTESI DI FUGA DEL VIRUS DAL LABORATORIO'… - Agenzia_Ansa : L'ipotesi di una fuoriuscita del virus del Covid-19 in un incidente di laboratorio è 'estremamente improbabile'. Lo… - TV7Benevento : Covid: Missione Biagio Conte 'digiuno per bene umanità e per sconfiggere virus'... - Asteroide_B_613 : RT @yenisey74: Quando i medici cubani arrivarono in Mexico a combattere il Covid, contavano 30 vittime al giorno. Alla fine della missione… - spicciar : @senzasinistra @riotta Di certo fu un caso che la missione russa venne interrotta dopo che qualcuno si accorse dell… -