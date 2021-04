Covid: in Lombardia al via portale Poste per i vaccini, ecco i dettagli (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) – Sarà attivo da domani alle ore 8 il nuovo portale di Poste per prenotare le vaccinazioni anti-Covid19 in Lombardia. E questo, per quanto riguarda il canale ‘digitale’, con web e app. Altrimenti, i cittadini potranno chiamare un call center (800-894-545), rivolgersi ai portalettere oppure tramite Postamat, gli atm di Poste che in Lombardia sono mille. Il sito che sarà online da domani è prenotazionevacciniCovid.regione.Lombardia.it. Per iniziare servono tessera sanitaria, codice fiscale e l’ok al consenso al trattamento dei dati personali. Selezionando il proprio cap, il sistema individuerà in autonomia il centro vaccinale più vicino all’utente. Poi, inserendo la propria data di nascita e ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Milano, 1 apr. (Adnkronos) – Sarà attivo da domani alle ore 8 il nuovodiper prenotare le vaccinazioni anti-19 in. E questo, per quanto riguarda il canale ‘digitale’, con web e app. Altrimenti, i cittadini potranno chiamare un call center (800-894-545), rivolgersi aittere oppure tramite Postamat, gli atm diche insono mille. Il sito che sarà online da domani è prenotazione.regione..it. Per iniziare servono tessera sanitaria, codice fiscale e l’ok al consenso al trattamento dei dati personali. Selezionando il proprio cap, il sistema individuerà in autonomia il centro vaccinale più vicino all’utente. Poi, inserendo la propria data di nascita e ...

