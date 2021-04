Covid, 1 Aprile: aumentano i casi in Puglia, mai così tanti (Di giovedì 1 aprile 2021) Non serve nemmeno un pesce d'Aprile per far sorridere i pugliesi in questo periodo. Probabilmente il tacco d'Italia è tra le regioni più colpite in assoluto in questo periodo di pandemia. Certamente è quella dove si nota un enorme aumento di casi se si fa un rapporto Aprile 2020- Aprile 2021. I dati di oggi, giovedì 1 Aprile, sono assolutamente preoccupanti. I casi sono stati 2.369. Un record storico, visto che da inizio pandemia mai in Puglia si erano raggiunti tali numeri. I tamponi eseguiti sono stati 13.293, dunque la percentuale di positivi ha raggiunto picchi veramente altissimi: 17,3%. Ieri i numeri erano stati molto più bassi sia nei casi positivi (1.962) che nella percentuale (14,2%). Gli ospedalizzati oggi sono 15 in più, mentre i decessi ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 1 aprile 2021) Non serve nemmeno un pesce d'per far sorridere i pugliesi in questo periodo. Probabilmente il tacco d'Italia è tra le regioni più colpite in assoluto in questo periodo di pandemia. Certamente è quella dove si nota un enorme aumento dise si fa un rapporto2020-2021. I dati di oggi, giovedì 1, sono assolutamente preoccupanti. Isono stati 2.369. Un record storico, visto che da inizio pandemia mai insi erano raggiunti tali numeri. I tamponi eseguiti sono stati 13.293, dunque la percentuale di positivi ha raggiunto picchi veramente altissimi: 17,3%. Ieri i numeri erano stati molto più bassi sia neipositivi (1.962) che nella percentuale (14,2%). Gli ospedalizzati oggi sono 15 in più, mentre i decessi ...

