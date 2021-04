Caso Denise Pipitone | Piera Maggio ricoverata in ospedale per un malore

(Di giovedì 1 aprile 2021) Il legale della famiglia diha riferito chenon può partire per la Russia perché si trovain, la mammasi trovainper unMentre la ragazza russa che sta cercando la mamma naturale, è stata già sottoposta al test del Dna per verificare se possa essere proprio lei, la mamma della piccola siciliana scomparsa 17 anni fa, si trovain. Lo ha riferito l'avvocato Giacomo Frazzitta. Inizialmente si pensava che una volta ricevuta la segnalazione,...

Un inquietante indizio che, nella ragazza russa sia davvero, potrebbe confermare che la bambina non fu uccisa, ma fu rapita da qualcuno che da Mazara del Vallo la portò prima al Nord, ...APPELLO DALLA RUSSIA 01 aprile 2021 10:13Pipitone, Olesya Rostova in tv per cercare i suoi genitori biologici - - > leggi dopo - - > slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per guardare tutte le foto della gallery - - >...A riaccendere il caso è stata una telespettatrice russa che lavora in Italia ... qualche flebile speranza e lo stesso legale di Piera Maggio, la mamma di Denise Pipitone dice: “Vogliamo rimanere con i ...Sono passati 17 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, e negli ultimi giorni il caso ha visto una svolta inaspettata: una ragazza russa è andata infatti in tv nel suo Paese a raccontare ...