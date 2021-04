Borse europee positive. Piazza Affari piatta

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente. Gli acquisti interessano anche il FTSE MIB, anche se la Borsa italiana si muove più vicina alla parità degli altri listini di Eurolandia. Questa mattina sono arrivati dati positivi dall’andamento del settore manifatturiero nel Vecchio Continente. Intanto i prezzi del petrolio sono in rialzo in attesa dell’esito della riunione tra i Paesi OPEC+, che dovrebbero prolungare i tagli alla produzione. Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,174. Lieve aumento dell’oro, che sale a 1.714,5 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,44%. Sulla parità lo spread, che rimane a quota +95 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,64%. Nello scenario borsistico europeo si ...

Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente . Gli acquisti interessano anche il FTSE MIB , anche se la Borsa italiana si muove più vicina alla parità degli altri listini di ...Lea metà seduta si mostrano in cauto rialzo in scia al piano di stimolo americano che offre nuovo slancio alle prospettive di ripresa. I future su Wall Street si muovono incerti. L'indice ...La presentazione del maxi piano infrastrutturale da 2.250 miliardi di dollari da parte del presidente americano Joe Biden sostiene i listini azionari europei, anche se tra ... Per gli aggiornamenti ...MILANO, 01 APR - Le Borse europee a metà seduta si mostrano in cauto rialzo in scia al piano di stimolo americano che offre nuovo slancio alle prospettive di ripresa. I future su Wall Street si muovon ...