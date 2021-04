Benno Neumair ha le ammiratrici su Facebook, il gruppo “Le bimbe di Benno” (Di giovedì 1 aprile 2021) Benno Neumair ultime notizie: le indagini sul giallo di Bolzano vanno avanti. Emergono al riguardo nuove indiscrezioni giornalistiche secondo le quali il 30enne reo confesso dell’omicidio dei genitori avrebbe utilizzato un secondo cellulare dopo i delitti. Benno Neumair: spunta un secondo cellulare Il perito informatico Litiano Piccin, dell’Università di Bologna, ha infatti depositato in tribunale ieri, 31 marzo, la copia forense dei dispositivi elettronici che erano stati sequestrati a Benno Neumair. Secondo quanto riporta l’Adige.it, “in incidente probatorio, il perito ha consegnato alla giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle due hard disk esterni sui quali ha copiato i tutti i documenti ed i file contenuti nel materiale ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 aprile 2021)ultime notizie: le indagini sul giallo di Bolzano vanno avanti. Emergono al riguardo nuove indiscrezioni giornalistiche secondo le quali il 30enne reo confesso dell’omicidio dei genitori avrebbe utilizzato un secondo cellulare dopo i delitti.: spunta un secondo cellulare Il perito informatico Litiano Piccin, dell’Università di Bologna, ha infatti depositato in tribunale ieri, 31 marzo, la copia forense dei dispositivi elettronici che erano stati sequestrati a. Secondo quanto riporta l’Adige.it, “in incidente probatorio, il perito ha consegnato alla giudice per le indagini preliminari Carla Scheidle due hard disk esterni sui quali ha copiato i tutti i documenti ed i file contenuti nel materiale ...

alto_adige : Al via la perizia psichiatrica su Benno Neumair: spetterà ai periti dire se era capace di intendere e di volere e s… - AnsaTrentinoAA : Coppia scomparsa, al via perizia psichiatrica su figlio. Benno Neumair, 30 anni, reo confesso dell'omicidio dei gen… - TgrRai : RT @TgrAltoAdige: I periti, incaricati oggi a Bolzano dalla gip Scheidle, dovranno stabilire se Benno Neumair era in sé quando ha commesso… - TgrAltoAdige : I periti, incaricati oggi a Bolzano dalla gip Scheidle, dovranno stabilire se Benno Neumair era in sé quando ha com… - Nikol2004Rossi : Caso Neumair, aperto il gruppo 'Le bimbe di Benno': fortissima indignazione -