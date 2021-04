Arrigo Sacchi, buon compleanno all’ex allenatore di Milan e Nazionale (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Profeta di Fusignano è nato l’1 aprile 1946. Il Milan di Arrigo Sacchi è considerato il migliore della storia a livello di club. Vice-campione a Usa ’94. World Soccer ha definito il Milan di Arrigo Sacchi la migliore squadra di club di ogni epoca, quarta in assoluto considerando le formazioni nazionali. Basta questo per ricordare la carriera di allenatore del Profeta di Fusignano. Dalle prime esperienze al Parma Arrigo Sacchi nasce l’1 aprile 1946 in Romagna. Dopo aver giocato a livello dilettantistico, intraprende la carriera di allenatore molto giovane, alla guida Fusignano. Seguono le esperienze con Alfonsine e Bellaria. Nel 1982 conquista con la squadra giovanile del Cesena lo scudetto Primavera. ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Profeta di Fusignano è nato l’1 aprile 1946. Ildiè considerato il migliore della storia a livello di club. Vice-campione a Usa ’94. World Soccer ha definito ildila migliore squadra di club di ogni epoca, quarta in assoluto considerando le formazioni nazionali. Basta questo per ricordare la carriera didel Profeta di Fusignano. Dalle prime esperienze al Parmanasce l’1 aprile 1946 in Romagna. Dopo aver giocato a livello dilettantistico, intraprende la carriera dimolto giovane, alla guida Fusignano. Seguono le esperienze con Alfonsine e Bellaria. Nel 1982 conquista con la squadra giovanile del Cesena lo scudetto Primavera. ...

