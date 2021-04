Agrate Brianza, incendio in deposito casalinghi, maxi intervento dei Vigili del fuoco | VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un grosso incendio si è sviluppato questa notte in un capannone industriale di Agrate Brianza, rendendo necessario l’intervento di numerosi mezzi dei Vigili del fuoco. L’allarme è scattato verso le 2.10: squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza sono intervenute ad Agrate Brianza, in Via Archimede 33, per incendio di un tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 1 aprile 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Un grossosi è sviluppato questa notte in un capannone industriale di, rendendo necessario l’di numerosi mezzi deidel. L’allarme è scattato verso le 2.10: squadre del Comando deideldi Monza esono intervenute ad, in Via Archimede 33, perdi un tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo ...

Ultime Notizie dalla rete : Agrate Brianza Agrate Brianza: sempre gravi le condizioni di don Mauro Radice, nominato un sostituto provvisorio Peggiorano le condizioni di salute di don Mauro Radice e la ripresa si complica. Il responsabile della comunità pastorale Casa di Betania di Agrate, Omate e Caponago ricoverato da oltre un mese per Covid in terapia intensiva all'ospedale di Vimercate in questi giorni ha subìto una tromboembolia polmonare. La situazione al momento è critica,...

ISEE e 730, il Caaf della Cgil di Monza e Brianza pronto a dare assistenza 7 Agrate Brianza Via G. M. Ferrario n.48 Desio Via Fratelli Cervi n. 25 Arcore Largo Arienti n.81 Brugherio Via Gramsci n.3 Lentate sul Seveso Via Monte Generoso n.7 Sovico Via Fiume n. 50 Limbiate ...

Agrate Brianza: sempre gravi le condizioni di don Mauro Radice, nominato un sostituto provvisorio Il Cittadino di Monza e Brianza CRONACA DIRETTA - Agrate Brianza, grosso incendio: capannone in fiamme - VIDEO CRONACA, un grosso incendio è scoppiato nella notte in un capannone di via Euripide ad Agrate Brianza. Le fiamme hanno divorato l'intera struttura. L'incendio è scoppiato poco dopo le 2.00 di notte. L ...

Agrate, centro logistico divorato dalle fiamme Agrate Brianza. Impressionante incendio questa notte in via Euripide, al civico 13. Per cause al vaglio delle Forze dell'ordine un incendio , questa notte, ha letteralmente inghiottito il capannone di ...

