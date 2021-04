A che ora inizia Un passo dal cielo 6 – I Guardiani: l’orario della messa in onda su Rai 1 (Di giovedì 1 aprile 2021) A che ora inizia Un passo dal cielo 6 – I Guardiani, la fiction in onda su Rai 1 dal 1 aprile 2021? Ogni puntata (in tutto ne sono previste otto) andrà in onda il giovedì sera a partire dalle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,45. Ogni puntata di Un passo dal cielo 6 – I Guardiani avrà quindi una durata stimata di circa 2 ore e 20 minuti. Dove vedere la fiction in tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va in onda dal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà ... Leggi su tpi (Di giovedì 1 aprile 2021) A che oraUndal6 – I, la fiction insu Rai 1 dal 1 aprile 2021? Ogni puntata (in tutto ne sono previste otto) andrà inil giovedì sera a partire dalle ore 21,25 e terminerà intorno alle ore 23,45. Ogni puntata di Undal6 – Iavrà quindi una durata stimata di circa 2 ore e 20 minuti. Dove vedere la fiction in tv, live streaming e replica? Come detto, la serie tv va indal 1 aprile 2021 alle ore 21,25 su Rai 1 (canale 1 o 501 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di seguire live tutti i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay sarà ...

Advertising

CarloCalenda : L’AMA smetterà di raccogliere l’immondizia da stasera in 4 Municipi, popolosi come Palermo. È accaduto quello che s… - AzzolinaLucia : Molto, molto bene. Anche se con alcune settimane di ritardo si decide di riaprire e tenere aperte le scuole per i p… - CottarelliCPI : Sembra che l'assessore alla sanità della #Sicilia, ora dimesso, facesse 'spalmare' i morti affinché la sua regione… - scaporrelli : RT @boker_or: Sul tavolo avanzi di cena. Pietro con una mano accoglie, con l'altra allontana. Gesù lo rassicura: 'Quello che faccio tu ora… - Alcavi : #LeggeZan ora! @nomfup @luigimanconi1 @Radio3tweet @channeldraw @EnricoLetta Omofobia, tra gli artisti cresce il f… -

Ultime Notizie dalla rete : che ora Il medico Nanni: 'Nazionale - Covid? Serie A in allarme' Gianni Nanni , medico del Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A , sintetizza così - parlando al telefono con l'ANSA - le possibili conseguenze del focolaio covid che si è creato nella ...

'Meghan Markle ora punta alla Casa Bianca'. I tabloid inglesi sono sicuri Tom Bower ha detto a Good Morning Britain di ITV che Meghan Markle è ora conosciuta in tutto il mondo a seguito della sua intervista e che la duchessa del Sussex ha compiuto il primo passo verso una ...

Pasticcio alla Regione che ora “aggiusta” i dati, 1673 casi in 48 ore Diretta Sicilia Tarcento, positivo al tampone il sindaco Mauro Steccati: «Nessun sintomo, sto lavorando da casa» TARCENTO. Il Covid colpisce anche il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, che, in isolamento, amministra in smart working. Il tampone effettuato ha dato esito positivo, e così il sindaco rimane in iso ...

Ingenuity brucia le tappe, il primo volo su Marte è sempre più vicino Infine, ieri è andato a buon fine anche lo sblocco delle altre 2 gambe di Ingenuity, con il risultato che ora si trova a circa 13 cm dal terreno marziano. Ecco le immagini che testimoniano quanto ...

Gianni Nanni , medico del Bologna e responsabile sanitario dei club di Serie A , sintetizza così - parlando al telefono con l'ANSA - le possibili conseguenze del focolaio covidsi è creato nella ...Tom Bower ha detto a Good Morning Britain di ITVMeghan Markle èconosciuta in tutto il mondo a seguito della sua intervista ela duchessa del Sussex ha compiuto il primo passo verso una ...TARCENTO. Il Covid colpisce anche il sindaco di Tarcento, Mauro Steccati, che, in isolamento, amministra in smart working. Il tampone effettuato ha dato esito positivo, e così il sindaco rimane in iso ...Infine, ieri è andato a buon fine anche lo sblocco delle altre 2 gambe di Ingenuity, con il risultato che ora si trova a circa 13 cm dal terreno marziano. Ecco le immagini che testimoniano quanto ...