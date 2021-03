Advertising

AzzurrissimoTwi : ?? CLAMOROSO. SportMediaset: “Come sostituto di Gattuso avanza Dionisi dell’Empoli” ?? VIDEO: guarda il pressing targ… - napolista : SportMediaset: Dionisi dell’Empoli è in cima alla lista per sostituire Gattuso Spunta un nuovo nome per la panchina… - 100x100Napoli : SportMediaset, avanza la candidatura di Dionisi come successore di Gattuso - cn1926it : #Dionisi per il dopo #Gattuso? L’idea stuzzica #DeLaurentiis – SportMediaset - MundoNapoli : -

Ultime Notizie dalla rete : SportMediaset Dionisi

Secondo quanto riporta, il Napoli ha messo gli occhi su Alessio(41), tecnico della capolista Empoli in Serie B. IN POLE ANCHE FONSECA - Lui sarebbe il nome nuovo per la ...Come si legge su '.it', nelle ultime settimane ha preso corpo la candidatura di Alessio, 41enne allenatore dell'Empoli capolista in Serie B. Le ultimissime di calciomercato: ...Spunta un nuovo nome per la panchina del Napoli, quello di Dionisi dell'Empoli già affrontato in Coppa Italia. Per Gattuso c’è la Fiorentina ...Futuro in Serie A per Alessio Dionisi, attuale allenatore dell’Empoli. Secondo quanto riporta SportMediaset, De Laurentiis vorrebbe portare l’allenatore a Napoli. L’attuale tecnico del club toscano ...