(Di mercoledì 31 marzo 2021) Ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno sanzionato il titolare di unin via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni,dopo le ore 18, in violazione delle norme antiCovid19. I Carabinieri lo hanno identificato e multato per 400 euro e hanno poi applicato la sanzione accessoria della chiusura dell’attività commerciale per 5 giorni. L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

elenaricci1491 : Sorpreso a vendere alcolici oltre le 18.00. Chiuso #minimarket - forzearmatenews : Sorpreso a vendere alcolici oltre le 18.00. Chiuso #minimarket - PandArancio : @saulniggez Vero ma nella nostra situazione non puoi rifiutare 10 mln, sarei sorpreso se quest'estate non fossimo c… - QuiNewsEmpolese : Sorpreso a vendere eroina davanti ai carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpreso vendere

lasiciliaweb | Notizie di Sicilia

... nel corso dei quotidiani servizi di controllo del territorio, hanno sanzionato il titolare di un minimarket in via Cardinale Caprara, un cittadino del Bangladesh di 41 anni,...Questo perché l'uomo è statoalcolici dopo le ore 18, in violazione delle norme antiCovid19. I Carabinieri lo hanno identificato e multato per 400 euro e hanno poi applicato la ...L’intervento della polizia locale ha evitato il peggio. L’autore del pestaggio sorpreso, dopo poche ore, a vendere droga all’Umbertino ...Proseguono senza sosta i controlli da parte dei Carabinieri per verificare il rispetto delle normative anti-Covid. Proprio ieri sera, i Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo, nel corso de ...