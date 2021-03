Softball | campionato Serie A1 al via il 22 maggio 2021 | tornano i preliminari di playoff

(Di mercoledì 31 marzo 2021) DIR3504 3 SPR 0 RR1 N/POL / DIR /TXTA1 AL VIA IL 22-23TORNA IL TURNO PRELIMINARE DI(DIRE) Roma, 31 mar. – Ridefinite le date e la formula deldi. Le 12 società dellaA1, in circa un’ora di riunione con il presidente federale Andrea Marcon e alcuni consiglieri federali, hanno deciso i dettagli. Nessun cambiamento sostanziale nella formula se non la reintroduzione del turno preliminare di, come già avvenuto nella stagione 2020. Le 12 squadre, divise in due gironi da 6, inizieranno il loro cammino il 22-23(in linea con gli altri campionati) e giocheranno senza sosta, 2 giugno compreso, fino a domenica 20 luglio, quando inizierà una lunga ...

Ronchi dei Legionari aspetta ileuropeo diSeniores, in programma dal 27 giugno al 3 luglio. E, intanto, assapora la presenza allo stadio Giordano Gregoret della nazionale italiana che, da sabato 20 marzo, svolge ...... la FIBS (Federazione Italiana Baseball) ha comunicato il rinvio dell'inizio del2021, il cui inizio era stato precedentemente fissato per la fine del mese di aprile. In merito, ...In un’ora circa di riunione le 12 società della serie A1 Softball insieme al presidente federale Andrea Marcon, con alcuni consiglieri federali, hanno ridefinito date e sviluppo del campionato 2021 ch ...Dopo un mese di lavoro sul campo, è tempo di bilanci per il Legnano Baseball e Softball. Analizziamo con i responsabili dei vari settori lo stato di salute della squadra e le aspettative per il prossi ...