Serie C, Olbia-Pistoiese: streaming e probabili formazioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) Olbia-Pistoiese di scena oggi al “Nespoli” dalle 15.00, quale recupero della 30a giornata del campionato di Serie C girone A. Entrambe le formazioni arrancano nella zona “calda” della classifica e dunque costrette a lottare per tentare di risalire in graduatoria. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Il momento dell’Olbia L’ultima uscita della squadra sarda, giocata in casa sabato scorso contro l’Albinoleffe, purtroppo, ha riservato un’altra delusione, con gli ospiti bravi a capitalizzare con l’autogol di Pennington (poi espulso) e la rete di Manconi, dopo il momentaneo pareggio propiziato dalla marcatura di Ragatzu. L’Olbia, con 31 punti in graduatoria dopo aver completato 29 giornate (6 vittorie, 13 pareggi,10 sconfitte), è la squadra che ha giocato meno di tutte le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)di scena oggi al “Nespoli” dalle 15.00, quale recupero della 30a giornata del campionato diC girone A. Entrambe learrancano nella zona “calda” della classifica e dunque costrette a lottare per tentare di risalire in graduatoria. Ecco le possibili scelte dei due allenatori. Il momento dell’L’ultima uscita della squadra sarda, giocata in casa sabato scorso contro l’Albinoleffe, purtroppo, ha riservato un’altra delusione, con gli ospiti bravi a capitalizzare con l’autogol di Pennington (poi espulso) e la rete di Manconi, dopo il momentaneo pareggio propiziato dalla marcatura di Ragatzu. L’, con 31 punti in graduatoria dopo aver completato 29 giornate (6 vittorie, 13 pareggi,10 sconfitte), è la squadra che ha giocato meno di tutte le ...

Advertising

FuruchoLuiz : RT @LegaVolleyFem: ?? Serie A2 Femminile: Pool Promozione, vittorie per Acqua&Sapone Roma e Eurospin Ford Sara Pinerolo. Pool Salvezza, GeoV… - migiranoleruote : @granata948 Ma infatti. Chi vuole la serie A coi telecronisti che ululano, i panzoni esperti di tattica e le gnocch… - sportvicentino : PALLAVOLO SERIE A2 FEMMINILE - Ad Olbia trasferta amara per Sorelle Ramonda Ipag Montecchio che perde 3-0 nella pri… - LegaVolleyFem : ?? Serie A2 Femminile: Pool Promozione, vittorie per Acqua&Sapone Roma e Eurospin Ford Sara Pinerolo. Pool Salvezza,… - partitedicalcio : #RisultatiCalcio Sabato, 27/03/2021 Inghilterra #ForestGreen 0 #Bolton 1 Italia Serie C Girone A #Olbia 1… -