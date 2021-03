Recensione Xiaomi Redmi Note 9 Pro: ancora un best buy? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo smartphone best buy nella fascia media della scorsa generazione può ancora essere considerato il punto di rifermento da acquistare? Scopriamolo in questa Recensione di Xiaomi Redmi Note 9 Pro A quasi un anno di distanza dal lancio, nonostante l’arrivo del suo successore Redmi Note 10 Pro, Xiaomi Redmi Note 9 Pro resta tra gli smartphone più interessanti e consigliati all’interno della fascia media del mercato. Arrivato ormai sulla soglia stabile dei 200€ con addosso la nomea giustificata di best buy di categoria, è importante capire se, con una competizione (anche interna) ancora più agguerrita rispetto al lancio, si può ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 31 marzo 2021) Lo smartphonenella fascia media della scorsa generazione puòessere considerato il punto di rifermento da acquistare? Scopriamolo in questadi9 Pro A quasi un anno di distanza dal lancio, nonostante l’arrivo del suo successore10 Pro,9 Pro resta tra gli smartphone più interessanti e consigliati all’interno della fascia media del mercato. Arrivato ormai sulla soglia stabile dei 200€ con addosso la nomea giustificata didi categoria, è importante capire se, con una competizione (anche interna)più agguerrita rispetto al lancio, si può ...

