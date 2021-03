PS5 in arrivo oggi sul sito di GameStop! (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se siete ancora tra quelli che non sono riusciti ad acquistare una PlayStation 5 allora questa notizia fa al caso vostro: alle 15:30 di oggi, sul sito di GameStop sarete in grado di mettervi in fila per cercare di ottenere una console. E' bene precisare che queste offerte sono riservate ai possessori di carta GSZ+. GameStop offre diverse opzioni di acquisto: si parte con PlayStation 5 Digital Edition a 399,98 euro e PlayStation 5 con disco a 499,98 euro. Ma ci sono anche un paio di bundle per chi vuole qualcosa di più: PlayStation 5 Digital Edition con un controller in più ed il Remote Controller ha un prezzo di 499,98 euro, mentre PlayStation 5 con un controller DualSense in più e ben tre giochi (Rainbow Six Siege, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Avengers) ha un prezzo di 734,98 euro. Vale la pena notare che come sempre ogni acquirente ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Se siete ancora tra quelli che non sono riusciti ad acquistare una PlayStation 5 allora questa notizia fa al caso vostro: alle 15:30 di, suldi GameStop sarete in grado di mettervi in fila per cercare di ottenere una console. E' bene precisare che queste offerte sono riservate ai possessori di carta GSZ+. GameStop offre diverse opzioni di acquisto: si parte con PlayStation 5 Digital Edition a 399,98 euro e PlayStation 5 con disco a 499,98 euro. Ma ci sono anche un paio di bundle per chi vuole qualcosa di più: PlayStation 5 Digital Edition con un controller in più ed il Remote Controller ha un prezzo di 499,98 euro, mentre PlayStation 5 con un controller DualSense in più e ben tre giochi (Rainbow Six Siege, Marvel's Spider-Man Miles Morales e Marvel's Avengers) ha un prezzo di 734,98 euro. Vale la pena notare che come sempre ogni acquirente ...

misteruplay2016 : PS5 in arrivo oggi sul sito di GameStop! - GamingTalker : L'aggiornamento di Ratchet & Clank che aggiunge il supporto ai 60 FPS su PS5 è ora disponibile. Notizia originale a… - zazoomblog : Wreckfest è in arrivo su PS5 e il demolition derby incontra i 4K e i 60 fps - #Wreckfest #arrivo #demolition… - Nextplayer_it : Wreckfest in arrivo su PS5 il 1 giugno - GamingTalker : Rachet & Clank sarà giocabile a 60 FPS su PS5 con un nuovo aggiornamento in arrivo ad aprile -