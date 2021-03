Pd: Marcucci, ‘richiesta Letta giusta, ma metodo sbagliato’ (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) – ‘Abbiamo preso atto di una richiesta del segretario, che su un tema giusto, ha scelto un metodo sbagliato. Ora abbiamo due presidenti autorevoli, resto convinto che mantenere un dibattito nel Pd sia una ricchezza e non una miseria”. Lo ha detto il senatore del Pd Andrea Marcucci a L’aria che tira su La7. ‘Dobbiamo avere una competizione democratica per tutti gli incarichi con le donne sempre protagoniste”, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 31 marzo 2021) Roma, 31 mar (Adnkronos) – ‘Abbiamo preso atto di una richiesta del segretario, che su un tema giusto, ha scelto unsbagliato. Ora abbiamo due presidenti autorevoli, resto convinto che mantenere un dibattito nel Pd sia una ricchezza e non una miseria”. Lo ha detto il senatore del Pd Andreaa L’aria che tira su La7. ‘Dobbiamo avere una competizione democratica per tutti gli incarichi con le donne sempre protagoniste”, ha aggiunto. L'articolo CalcioWeb.

