Meghan Markle starebbe pianificando il suo parto curando ogni dettaglio (Di mercoledì 31 marzo 2021) La notizia è stata lanciata da "Page Six" Meghan Markle e il Principe Harry, all'epoca Duchi del Sussex, diventeranno nuovamente genitori. L'annuncio l'hanno fatto circa un mese fa, prima dell'ormai fantomatica intervista da Oprah Winfrey. Dopo Archie, questa volta i due avranno una femminuccia e la coppia o meglio l'ex attrice starebbe studiando nel dettaglio il parto. Secondo "Page Six", l'ex star della serie "Suits" avrebbe deciso di partorire nella sua splendida abitazione di Los Angeles. Quando era incinta di Archie, la Markle avrebbe voluto partorirlo nella casa di Frogmore Cottage, ma poi, sconsigliata dai medici, ha invece dato alla luce il suo primogenito presso l'ospedale di Portland a Londra (era il 6 maggio 2019). La bambina, che sarà la ...

