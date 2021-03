Advertising

sardanews : Macron, chiudiamo le scuole per 3 settimane - radio3mondo : Chiudiamo con le vicende franco-turche riprese da @AJEnglish -

Ultime Notizie dalla rete : Macron chiudiamo

ANSA Nuova Europa

La Francia, dopo un anno, richiude le scuole. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel, parlando in diretta tv ai francesi. Da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza, poi due settimane di vacanze per tutti (come era previsto ma senza ...le scuole per 3 settimane" La Francia, dopo un anno, richiude le scuole, ha poi annunciato. Da martedì prossimo sono previste una settimana di insegnamento a distanza, poi due ...Le scuole resteranno invece chiuse per tre settimane, ha detto ancora Emmanuel Macron. "Noi dobbiamo assumerci le nostre responsabilità - ha detto - Noi chiuderemo per tre settimane gli asili ...Milano, 31 mar. (LaPresse) - "Chiuderemo asili nido e scuole per tre settimane". Lo ha annunciato il presidente francese Emmanuel Macron nel suo discorso alla ...