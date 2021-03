Advertising

cellicom : La traduzione automatica di Google Lens spunta su Android 12 - lontanissimo_ : @morexalvis La traduzione automatica che li trasforma in RINGHIERE - Ale78 : Icardi posta una foto con cane e moglie con una simpatica didascalia. La traduzione automatica di Instagram è ancor… - afiorillo : La traduzione automatica di Chrome può aiutarti, ma il succo è questo: no alle classi scolastiche col 100% di immig… - MelmoKitamura : @pesceriso Sono giapponese, quindi non parlo italiano. Quindi uso la traduzione automatica. Può essere strano ita… -

Ultime Notizie dalla rete : traduzione automatica

Corriere della Calabria

... la Commissione europea intende rendere più agevole ed economico per le Pmi pubblicare il proprio sito web in diverse lingue , fornendo soluzioni automatizzate per ladei siti, ...... fornendo soluzioni automatizzate per ladei siti web, basate su eTranslation, il servizio diautomatizzata della Commissione, sviluppato per facilitare l'accesso ai ...Unioncamere Calabria, partner della rete Enterprise Europe Network, promuove la partecipazione delle PMI calabresi alla consultazione promossa dalla Commissione europea sui siti web multilingue. La co ..."A tale proposito, la Commissione europea intende rendere più agevole ed economico per le Pmi - riporta il comunicato - pubblicare il proprio sito web in diverse lingue, fornendo soluzioni ...