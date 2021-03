I social network a favore della salute, la lotta ai disturbi alimentari (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo essere stato additato per anni come la prima causa dell’aumento di episodi di squilibrio dei rapporti con il cibo, oggi internet affronta il problema alla sua radice, informando gli utenti a rischio. Quando si tratta di moderare i contenuti su internet, ci sono alcune domande a cui tutte le compagnie tecnologiche si trovano a dover rispondere. Già nel 2001, il motore di ricerca più usato al mondo, Yahoo, aveva scelto di rimuovere dai propri server oltre un centinaio di siti Pro-Ana e Pro-Mia, come vengono definite le comunità online che promuovono comportamenti che peggiorano e insieme glorificano i disturbi come l’anoressia e la bulimia. Qualche anno dopo, MySpace aveva assunto una posizione differente, rifiutandosi di rimuovere questi contenuti perché “è spesso difficile distinguere tra gruppi di supporto per gli utenti che soffrono di disturbi ... Leggi su newsagent (Di mercoledì 31 marzo 2021) Dopo essere stato additato per anni come la prima causa dell’aumento di episodi di squilibrio dei rapporti con il cibo, oggi internet affronta il problema alla sua radice, informando gli utenti a rischio. Quando si tratta di moderare i contenuti su internet, ci sono alcune domande a cui tutte le compagnie tecnologiche si trovano a dover rispondere. Già nel 2001, il motore di ricerca più usato al mondo, Yahoo, aveva scelto di rimuovere dai propri server oltre un centinaio di siti Pro-Ana e Pro-Mia, come vengono definite le comunità online che promuovono comportamenti che peggiorano e insieme glorificano icome l’anoressia e la bulimia. Qualche anno dopo, MySpace aveva assunto una posizione differente, rifiutandosi di rimuovere questi contenuti perché “è spesso difficile distinguere tra gruppi di supporto per gli utenti che soffrono di...

