Gran Bretagna, PIL 4° trimestre +1,3% (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – Ancora segnali di recupero giungono dall'economia britannica nel 4° trimestre dell'anno. Il PIL del Regno Unito ha evidenziato un aumento dell'1,3% su trimestre, dopo la salita del 16% registrata nei tre mesi precedenti. Il dato era ampiamente atteso ed anzi risulta leggermente superiore al +1% del consensus. Secondo i dati dell'ONS (Office for National Statistics), che ha fornito la stima preliminare, la variazione tendenziale è indicata a -7,3%, dopo il -7,8% precedente e atteso dal consensus.

