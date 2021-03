Fb non blocca la pagina di fans del killer “Le bimbe di Benno”. Ma oscurò la Meloni e i sovranisti (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si definiscono “le bimbe di Benno Neumair“, su quella pagina Fb che da ieri è presa d’assalto dalle fans del “mostro” che ha ucciso i genitori e ha poi cercato di farne sparire le tracce. Il sottotitolo della pagina delle fans di Benno è emblematico: “Noi, garantiste e innamorate”. Garantiste di cosa, non si è ben capito, visto che il giovane palestrato è ormai reo confesso del duplice omicidio, eseguito a sangue freddo. Benno e le fans che lo corteggiano su Fb Il gruppo, che al momento vanta quasi mille iscritti, ma soprattutto iscritte, in maggioranza, ospita commenti che suonano offensivi nei confronti di tutti coloro che amavano e conoscevano i genitori di Benno Neumair, persone perbene, vittime di un figlio ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Si definiscono “lediNeumair“, su quellaFb che da ieri è presa d’assalto dalledel “mostro” che ha ucciso i genitori e ha poi cercato di farne sparire le tracce. Il sottotitolo delladellediè emblematico: “Noi, garantiste e innamorate”. Garantiste di cosa, non si è ben capito, visto che il giovane palestrato è ormai reo confesso del duplice omicidio, eseguito a sangue freddo.e leche lo corteggiano su Fb Il gruppo, che al momento vanta quasi mille iscritti, ma soprattutto iscritte, in maggioranza, ospita commenti che suonano offensivi nei confronti di tutti coloro che amavano e conoscevano i genitori diNeumair, persone perbene, vittime di un figlio ...

fattoquotidiano : Ddl Zan, il centrodestra blocca la legge contro l’omotransfobia in Senato. Elodie: “Indegni, non dovrebbero essere… - fanpage : Elodie si scaglia contro la #Lega che si oppone alla legge contro l'omotrasfobia - CottarelliCPI : Secondo QAnon la nave che blocca il canale di Suez trasportava schiavi per ordine di #Hillary Clinton. La tragedia… - SecolodItalia1 : Fb non blocca la pagina di fans del killer “Le bimbe di Benno”. Ma oscurò la Meloni e i sovranisti… - CioppaLeonardo : @allerame1 @albertoinfelise @matteorenzi Chi l'ha votato? Mai nessuno, fa'saltare governi come fossero tappi di Pro… -