Ema conferma | Astrazeneca sicuro Nessun motivo per limitarne l' uso

(Di mercoledì 31 marzo 2021) "La nostra posizione non è cambiata" ha dichiarato la direttrice dell'Ema, "siamo un'agenzia indipendente che si basa sui dati per raggiungere raccomandazioni scientifiche Segui su affaritaliani.it

Lo ha dichiarato la direttrice esecutiva dell'Ema, l'Agenzia europea dei medicinali, Emer Cooke. "Siamo un'agenzia indipendente che si basa sui dati per raggiungere raccomandazioni scientifiche".
Roma, 30 marzo 2021 - Perché il vaccino AstraZeneca cambia nome? Una domanda che è subito emersa appena l'azienda ha fatto sapere che il siero contro il Covid è stato registrato con il nome di Vaxzevr ...