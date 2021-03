Elodie di nuovo contro la Lega: “Non dovrebbero essere in Parlamento, sono omotransfobici” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Elodie torna ad attaccare la Lega, questa volta per l’ostruzionismo contro la legge Zan sull’omofobia. “Siete indegni, questa gente non dovrebbe essere in Parlamento”, scrive sui social la cantante. La Lega infatti continua a essere contraria all’approvazione della legge Zan, e proprio ieri ha rimandato la calendarizzazione della legge. Continua così la diatriba tra la famosa cantante romana e il Carroccio. Elodie contro la Lega: “Siete omotransfobici” Ieri in Senato si sarebbe dovuti arrivare alla calendarizzazione, in commissione Giustizia, dell’esame della legge contro l’omofobia a firma del deputato del Pd Alessandro Zan, legge che vuole rendere punibili gli atti motivati da ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 31 marzo 2021)torna ad attaccare la, questa volta per l’ostruzionismola legge Zan sull’omofobia. “Siete indegni, questa gente non dovrebbein”, scrive sui social la cantante. Lainfatti continua acontraria all’approvazione della legge Zan, e proprio ieri ha rimandato la calendarizzazione della legge. Continua così la diatriba tra la famosa cantante romana e il Carroccio.la: “Siete” Ieri in Senato si sarebbe dovuti arrivare alla calendarizzazione, in commissione Giustizia, dell’esame della leggel’omofobia a firma del deputato del Pd Alessandro Zan, legge che vuole rendere punibili gli atti motivati da ...

