Dramma per l’ex Sampdoria Lucas Torreira: morta di Covid sua madre (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una brutta notizia colpisce il mondo del pallone ed in particolare Lucas Torreira, ex calciatore della Sampdoria, e adesso giocatore dell'Atletico Madrid in prestito dall'Arsenal. Sua madre Viviana è morta a 53 anni a seguito di complicanze dovute al Covid-19.Dramma Torreira, morta sua madrecaption id="attachment 1114855" align="alignnone" width="748" Torreira (getty images)/captionCome si apprende dal Daily Mail che cita Ovacion, il calciatore aveva fatto ritorno in Uruguay nei giorni scorsi per dare supporto alla madre che era stata ricoverata in un certo di assistenza a Salto fino alla tragica scomparsa.La donna, la signora Viviana Di Pascua aveva solamente 53 anni ed era molto ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 31 marzo 2021) Una brutta notizia colpisce il mondo del pallone ed in particolare, ex calciatore della, e adesso giocatore dell'Atletico Madrid in prestito dall'Arsenal. SuaViviana èa 53 anni a seguito di complicanze dovute al-19.suacaption id="attachment 1114855" align="alignnone" width="748"(getty images)/captionCome si apprende dal Daily Mail che cita Ovacion, il calciatore aveva fatto ritorno in Uruguay nei giorni scorsi per dare supporto allache era stata ricoverata in un certo di assistenza a Salto fino alla tragica scomparsa.La donna, la signora Viviana Di Pascua aveva solamente 53 anni ed era molto ...

