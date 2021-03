Daydreamer | anticipazioni 1° aprile | Emre in crisi

Leggi su ultimora.news

(Di mercoledì 31 marzo 2021)avrà non pochi problemi a. Lerelative alla puntata in onda domani 1°rivelano che il giovane sarà alle prese con un lavoro che non ama ed inoltre dovrà fare fronte allo stress lavorativo di Leyla. Il giovane, dunque, sarà letteralmente in. Nel frattempo, Huma e Mevkibe decideranno di dedicare una giornata intera alla cura di sé stesse. Intanto, Sanem chiederà a Deren di essere la protagonista dello spot pubblicitario delle sue creme e alla fine la creativa accetterà anche soltanto per tenerla calma visto che continuerà a cercare disperatamente la sua collana., spoiler 1°: Deren accetta di posare come Cleopatra per la campagna pubblicitaria Le...