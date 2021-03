Covid, vaccino e riaperture, il prof Ascierto: “Vi dico quando torneremo alla normalità” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pochi minuti fa il prof. Paolo Ascierto è stato ospite a Radio Kiss Kiss dove ha commentato la gestione relativa al coronavirus e detto la sua su quando si potrà tornare alla normalità. Ascierto: “Il virus continua a circolare, però guardiamo all’esempio dell’UK che a gennaio aveva numeri eccessivi e ieri il numero delle vittime era ridottissime. Vaccinare tutti è l’argine giusto per limitare questa pandemia. La differenza dei vaccini? Tutti validi per creare la proteina per creare anticorpi contro la proteina spike. Nel Dna c’è il codice genetico della proteina spike, la differenza sta sul come si ottiene questa immunizzazione, non esistono vaccini di serie A o di serie B. Troppa gente in strada? A giugno c’è stata quella sensazione del tana ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 31 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Pochi minuti fa il. Paoloè stato ospite a Radio Kiss Kiss dove ha commentato la gestione relativa al coronavirus e detto la sua susi potrà tornare: “Il virus continua a circolare, però guardiamo all’esempio dell’UK che a gennaio aveva numeri eccessivi e ieri il numero delle vittime era ridottissime. Vaccinare tutti è l’argine giusto per limitare questa pandemia. La differenza dei vaccini? Tutti validi per creare la proteina per creare anticorpi contro la proteina spike. Nel Dna c’è il codice genetico della proteina spike, la differenza sta sul come si ottiene questa immunizzazione, non esistono vaccini di serie A o di serie B. Troppa gente in strada? A giugno c’è stata quella sensazione del tana ...

Advertising

RobertoBurioni : Interrompo la pausa per darvi una notizia eccezionale. Il vaccino Pfizer sembra essere sicurissimo ed efficacissimo… - Agenzia_Ansa : Il vaccino anti-covid AstraZeneca diventa #Vaxzevria, cambia nome e bugiardino. Approvato dall'Ema. Nelle indicazio… - Agenzia_Ansa : Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato un protocollo con Regioni e farmacisti per far partire in sicu… - Siron52129476 : RT @ImolaOggi: ??Vaccino Covid, il virologo Bossche: 'con un vaccino che non impedisce la trasmissione, stiamo distruggendo il sistema immun… - SandraM_Tcon0 : RT @GuiducciLuigi: Qualcuno mi spiega perché quando il vaccino non c'era bastava misurare la temperatura e al limite firmare un foglio (no… -