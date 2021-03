Covid: Pd Lombardia, 'ora confidiamo in aiuto Governo su vaccini' (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Per il Pd della Lombardia quella del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e del commissario straordinario all'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo, non è stata una visita di cortesia. "confidiamo nella ripartenza grazie all'aiuto del Governo. Perché in Lombardia, come ha detto Figliuolo, ci sono cose che non vanno. E' del tutto evidente che non è stata una visita di cortesia quella di stamattina", sottolinea Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardo. "A dispetto delle autonarrazioni ottimistiche di Fontana, è del tutto evidente - aggiunge - che i vertici che hanno il compito di gestire la campagna massima di vaccinazioni AntiCovid hanno fatto tappa in Lombardia, subito dopo la Calabria, perché ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Milano, 31 mar. (Adnkronos) - Per il Pd dellaquella del capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, e del commissario straordinario all'emergenza, il generale Francesco Paolo Figliuolo, non è stata una visita di cortesia. "nella ripartenza grazie all'del. Perché in, come ha detto Figliuolo, ci sono cose che non vanno. E' del tutto evidente che non è stata una visita di cortesia quella di stamattina", sottolinea Vinicio Peluffo, segretario Pd Lombardo. "A dispetto delle autonarrazioni ottimistiche di Fontana, è del tutto evidente - aggiunge - che i vertici che hanno il compito di gestire la campagna massima di vaccinazioni Antihanno fatto tappa in, subito dopo la Calabria, perché ...

matteosalvinimi : Sempre un grande Giorgio Armani ???? La casa di moda sarà una delle prime aziende con sede in Lombardia a dare il via… - MediasetTgcom24 : Covid, Armani trasforma il suo Teatro in un centro vaccini in Lombardia - RegLombardia : #LNews A fronte di 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi (7,3%). I guariti/dimessi sono 2.469 ????… - graziella_lai : RT @sole24ore: Covid, come cambiano i colori delle regioni: Lombardia in rosso anche dopo Pasqua, Campania verso arancione - jeeco_ : RT @screnni: In America stanno vaccinando i 30enni, a Londra quasi tutti vaccinati e 0 morti di covid In Australia fanno i concerti In Lo… -