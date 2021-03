Covid: Pasqua in "zona rossa" in tutta l'Italia dal 3 al 5 aprile - ECCO LE REGOLE (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni in zona gialla nel periodo 15 marzo-6 aprile 2021 si applicano le stesse misure della zona arancione e, dalla vigilia di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 31 marzo 2021) Per effetto del Decreto Legge del 12 marzo 2021, alle regioni ingialla nel periodo 15 marzo-62021 si applicano le stesse misure dellaarancione e, dalla vigilia di...

