Cecilia Rodriguez la modella sorella di Belen e fidanzata di Ignazio Moser (Di mercoledì 31 marzo 2021) Cecilia Rodriguez è la sorella della showgirl Belen Rodriguez ed è la dolce metà di Ignazio Moser. Nata il 18 marzo del 1990 a Buenos Aires, in Argentina, è sempre stata la piccola di casa. Ultima di tre fratelli, Belen e Jeremias, è sempre stata unita ai valori familiari e ai suoi genitori, Gustavo e Veronica. Appena maggiorenne decide di lasciare la sua città e trasferissi in Italia per trovare il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. I primi passi della sua carriera li muove come modella e il primo trampolino di lancio è la partecipazione nella trasmissione chiamata Siamo tutti bene, che sarà la prima di tante altre. Nel 2015 partecipa al famoso reality L’isola dei famosi, dove si classica al terzo posto preceduta da le Donatella ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 marzo 2021)è ladella showgirled è la dolce metà di. Nata il 18 marzo del 1990 a Buenos Aires, in Argentina, è sempre stata la piccola di casa. Ultima di tre fratelli,e Jeremias, è sempre stata unita ai valori familiari e ai suoi genitori, Gustavo e Veronica. Appena maggiorenne decide di lasciare la sua città e trasferissi in Italia per trovare il suo ruolo nel mondo dello spettacolo. I primi passi della sua carriera li muove comee il primo trampolino di lancio è la partecipazione nella trasmissione chiamata Siamo tutti bene, che sarà la prima di tante altre. Nel 2015 partecipa al famoso reality L’isola dei famosi, dove si classica al terzo posto preceduta da le Donatella ...

