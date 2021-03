Camici, l’indagine su Fontana: autoriciclaggio e falso in voluntary, richiesta di rogatoria alla Svizzera (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il caso del bonifico di 250 mila euro al cognato Andrea Dini. Il governatore: pronto a fornire ogni chiarimento. Come erede della madre morta a 92 anni, aveva utilizzato la legge sulla «voluntary disclosure» Leggi su corriere (Di mercoledì 31 marzo 2021) Il caso del bonifico di 250 mila euro al cognato Andrea Dini. Il governatore: pronto a fornire ogni chiarimento. Come erede della madre morta a 92 anni, aveva utilizzato la legge sulla «disclosure»

