Volley | Playoff A1 Femminile 2021 | Conegliano travolge Firenze in gara-2 e vola in semifinale

Leggi su sportface

(Di martedì 30 marzo 2021) L’Imocosi aggiudica-2 dei quarti di finale deiScudetto Serie A12020/e, in virtù del successo di-1, stacca il pass per la. Tutto facile per le ragazze di coach Santarelli, che travolgono Il Bisontecon il punteggio di 3-0 (25-13, 25-20, 25-17) e conquistano l’accesso al penultimo atto della competizione senza particolari difficoltà. Sono ben 59 le vittorie consecutive per il club veneto. In gran spolvero Fahr Sarah, miglior realizzatrice con 13 punti. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH CRONACA – Primo set a senso unico dominato e conquistato da. Dopo un avvio per certi versi equilibrato, Paola Egonu sale in cattedra e, a suon di aces, permette ...