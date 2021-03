Vaccinazioni | Cofa | in Abruzzo si antepone tutela di pochi a quella di fragili e anziani

(Di martedì 30 marzo 2021) L'Aquila - "Forte perplessità per una iniziativa cheladidei più, quali glied i portatori di gravi patologie". La esprime il Consiglio ordini forensi) intervenendo sul fatto che in"è stata avviata la vaccinazione del 'personale di giustizia', cioè magistrati e personale di cancelleria". Il, in una nota, ricordando che "dall'iniziativa sono stati esclusi gli avvocati e praticanti", esprime "soddisfazione per il fatto che all'avvocatura abruzzese, pur se protagonista del 'servizio essenziale della giustizia' in misura almeno pari ai magistrati ed al personale di cancelleria, sia risparmiato l'imbarazzo di una priorità che si tradurrebbe di ...

