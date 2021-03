UniCredit, un caso la paga di Orcel E Allianz spera nel boom del titolo (Di martedì 30 marzo 2021) Il Cristiano Ronaldo dei banchieri, così com'è chiamato Andrea Orcel negli ambienti della finanza internazionale, non si è ancora insediato e nell'azionariato c'è già chi storce il naso per l'assegno da 7,5 miliardi di euro che a fine anno UniCredit staccherà al successore di Jean Pierre Mustier, banchiere romano ma dalla formazione e passaporto internazionale chiamato a rilanciare la banca dopo una strategia molto incentrata negli ultimi cinque anni sul rafforzamento patrimoniale e deludente sul versante della crescita, in cui l'unica Sifi italiana ha fortemente ridotto anche il perimetro societario. Scontandone gli effetti in Borsa. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 30 marzo 2021) Il Cristiano Ronaldo dei banchieri, così com'è chiamato Andreanegli ambienti della finanza internazionale, non si è ancora insediato e nell'azionariato c'è già chi storce il naso per l'assegno da 7,5 miliardi di euro che a fine annostaccherà al successore di Jean Pierre Mustier, banchiere romano ma dalla formazione e passaporto internazionale chiamato a rilanciare la banca dopo una strategia molto incentrata negli ultimi cinque anni sul rafforzamento patrimoniale e deludente sul versante della crescita, in cui l'unica Sifi italiana ha fortemente ridotto anche il perimetro societario. Scontandone gli effetti in Borsa. Segui su affaritaliani.it

Advertising

Affaritaliani : UniCredit, la paga di Orcel è un caso. E Allianz spera nel boom del titolo - infoiteconomia : Unicredit: scoppia il caso dello stipendio dell'ad Orcel - moneypuntoit : ?? Unicredit: scoppia il caso dello stipendio dell'ad Orcel ?? - womenximpact : RT @TopaziaRocco: @BenedettaBB sono diventata imprenditrice un po' per caso poco dopo aver conseguito la laurea in economia ed ho avuto la… - mik_ele87 : @sole24ore Guarda caso il costo dei conti correnti in UniCredit è uno dei più alti. Senza contare i continui ritocc… -

Ultime Notizie dalla rete : UniCredit caso Allianz sale in Unicredit aspettando le scintille di Orcel ... non a caso definito il Cristiano Ronaldo dell'M&A. Orcel ha un compito sfidante davanti a sè: deve ... ma deve anche saper cogliere tutte le occasioni che potranno far tornare Unicredit protagonista di ...

Risparmio, torna il BTP Futura con durata 16 anni e doppio premio fedeltà ... Intesa Sanpaolo e UniCredit. Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato ... Nel caso la chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i ...

Unicredit: scoppia il caso dello stipendio dell'ad Orcel Money.it Allianz sale in Unicredit aspettando le scintille di Orcel Il gruppo assicurativo tedesco sale al 3,11% di Unicredit e diventa a tutti gli effetti il terzo azionista della banca milanese di Piazza Gae Aulenti, con l'occhio delle prossime mosse del nuovo Ceo O ...

Portafoglio del Martedì: nuovo balzo del rendimento, 160% in due mesi Grazie alle ultime due operazioni sulle azioni Snam e Telecom Italia, il rendimento complessivo del nostro Portafoglio di investimento si è spinto a ben 160 punti percentuali. Oggi inseriamo un nuovo ...

... non adefinito il Cristiano Ronaldo dell'M&A. Orcel ha un compito sfidante davanti a sè: deve ... ma deve anche saper cogliere tutte le occasioni che potranno far tornareprotagonista di ...... Intesa Sanpaolo e. Il collocamento non prevede eventuali riparti, né sarà applicato ... Nella chiusura anticipata avvenisse alle 17.30 del terzo o del quarto giorno di collocamento, i ...Il gruppo assicurativo tedesco sale al 3,11% di Unicredit e diventa a tutti gli effetti il terzo azionista della banca milanese di Piazza Gae Aulenti, con l'occhio delle prossime mosse del nuovo Ceo O ...Grazie alle ultime due operazioni sulle azioni Snam e Telecom Italia, il rendimento complessivo del nostro Portafoglio di investimento si è spinto a ben 160 punti percentuali. Oggi inseriamo un nuovo ...