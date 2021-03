Sicilia, dati falsi sulla pandemia. Tre arresti, indagato assessore Razza (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar – dati falsi sulla pandemia in Sicilia: tre arresti, indagato l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza. Secondo le indagini, all’Istituto superiore di Sanità sarebbero stati inviati dati alterati sul numero dei positivi e dei tamponi e in alcuni casi anche quello dei decessi. Il tutto con lo scopo di condizionare i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus (i colori delle regioni). Con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 30 marzo 2021) Palermo, 30 mar –in: trel’regionale alla Sanità, Ruggero. Secondo le indagini, all’Istituto superiore di Sanità sarebbero stati inviatialterati sul numero dei positivi e dei tamponi e in alcuni casi anche quello dei decessi. Il tutto con lo scopo di condizionare i provvedimenti adottati per il contenimento della diffusione del virus (i colori delle regioni). Con questa accusa i carabinieri del Nas di Palermo e del comando provinciale di Trapani hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare aglidomiciliari nei confronti di alcuni appartenenti al Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio ...

