Si è spento Renzo Donzelli l' ultimo degli Happy boys | la band con cui debuttò Mina

Cremona - Si è spento il maestro Renzo Donzelli, 86 anni, il chitarrista degli Happy Boys, la band cremonese con cui nel 1958 debuttò una sconosciuta Mina Mazzini, in arte Mina, la Tigre di Cremona.