"Preghiera dei fedeli Lgbt a Pasqua"

(Di martedì 30 marzo 2021) Fa discutere la decisione del parroco di Bonassola, piccola cittadina ligure, sul fatto di non benedire le palme e ramoscelli d'olivo ase la Chiesa non gli permette di benedire le coppie ...

Personalmente ho sempre accolto tutti coloro che cercavano conforto nel Signore e anche da parte del restoparrocchiani non ho mai ricevuto lamentela di alcun tipo riguardo all'inclusione del ...... dedicandosi alla. Tornò poi nel monastero chiamato dagli altri monaci, che volevano ... Oggi è unopittori più celebrati al mondo e la sua influenza sull'arte del XX secolo è riconosciuta ...Tutto si svolgerà nella massima sicurezza per evitare ogni rischio. L’Arciconfraternita del Carmine puntualizza dopo che nei giorni scorsi erano state sollevate perplessità su un ipotetico mancato ris ...Fa discutere la decisione del parroco di Bonassola, piccola cittadina ligure, sul fatto di non benedire le palme e ramoscelli d’olivo a Pasqua se la Chiesa non gli permette di benedire le coppie omose ...