Pippo Inzaghi Panchina d’Argento | “Dedico il premio a tutto il mio staff”

(Di martedì 30 marzo 2021) Ancheè stato premiato comeper aver vinto lo scorso campionato di Serie B col suo Benevento e per l’ottimo campionato disputato finora in Serie A.ha ringraziato il suoe dedicato a loro, e non solo, questo risultato: “Con grande gioia e soddisfazionequesto prestigioso riconoscimento al mio, che ha dato anima e corpo per raggiungere gli obiettivi prefissati; alla mia squadra fantastica, fatta di atleti ma sopratdi uomini meravigliosi e dediti; alla società, al Presidente e al Direttore Sportivo, che hanno sempre creduto in noi e che hanno assecondato le nostre esigenze, e che tanto hanno esultato assieme a noi; a tutti i nostri tifosi, che ci mancano come il pane ma ...

Il miglior allenatore della Serie B è stato, tecnico del Benevento; per la Serie C, Massimo Alvini della Reggiana, e per i campionati femminili Giampiero Piovani del Sassuolo. "Questa ...Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli pare che a De Laurentiis interessi e non poco proprio