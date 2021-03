Nella lotta al Covid non sciupiamo tutto con superficialità | maldicenza e scontentezza

(Di martedì 30 marzo 2021) Sono giornalista da oltre 50 anni e ho superato gli ottanta. Ne ho viste di tutti i colori ma mi ha fortemente sconcertato la tentazione diffusa di non rispettare le file e addirittura anticipare ...

Advertising

fattoquotidiano : “L’Italia deve accelerare nella lotta alla corruzione. Servono leggi su conflitto d’interessi, rapporti politica-lo… - petergomezblog : Il comitato anticorruzione (GRECO) del consiglio d’Europa: “L’Italia deve accelerare. Servono leggi su conflitto d’… - ItalyMFA : Incontro del Ministro @luigidimaio con il Primo Ministro ????@profKrivokapic, alla presenza del Ministro dello Svilup… - rey_ns : @cospignatelli @matteorenzi A chi interessa... la casta della magistratura è inpegnata nella lotta per il diritto d… - MicheDamiani : @ziozetti @ggargiulo3 Facciamo pure ironia sul post con i separè, rimanendo nella logica della lotta tra bande che… -

Ultime Notizie dalla rete : Nella lotta

Il Fatto Quotidiano

Laalla pandemia. Il commissario per l'emergenza e la protezione civile stanno svolgendo un'...un'audizione alla Camera sottolineando che non c'è alcuna volontà di sostituirsi alle Regioni...Ovviamente la salute viene prima di tutto, i nostri governatori sono in prima lineacontro il virus". .Ci sono stati singoli e categorie, anche tra i politici, che hanno aggirato le regole o tentato di farlo auto attribuendosi ragioni sanitarie e socio economiche.L'Italpress è un'agenzia di stampa italiana a carattere nazionale. Direttore responsabile Gaspare Borsellino. Direttore editoriale Italo Cucci.