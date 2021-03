Marattin (Italia Viva) multato per un pranzo in terrazza con gli amici: ha violato le norme anti-Covid (Di martedì 30 marzo 2021) pranzo in terrazza: Marattin multato per aver violato le norme anti-Covid Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera, è stato multato per aver violato le norme anti-Covid a causa di un pranzo in terrazza avvenuto nella giornata di domenica 28 marzo. A darne notizia è Il Fatto Quotidiano, successivamente attaccato dallo stesso onorevole che ha dichiarato: “Farò di tutto per scoprire come è possibile che un quotidiano abbia scoperto la notizia mentre io stavo ancora scrivendo il post”. Marattin, infatti, ha ammesso ... Leggi su tpi (Di martedì 30 marzo 2021)inper averleIl deputato diLuigi, presidente della commissione Finanze della Camera, è statoper averlea causa di uninavvenuto nella giornata di domenica 28 marzo. A darne notizia è Il Fatto Quotidiano, successivamente attaccato dallo stesso onorevole che ha dichiarato: “Farò di tutto per scoprire come è possibile che un quotidiano abbia scoperto la notizia mentre io stavo ancora scrivendo il post”., infatti, ha ammesso ...

petergomezblog : Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” - marattin : Stavamo discutendo di blocco dei licenziamenti e di ripartenza. Ma hanno preferito osservare che “Italia Viva sta a… - marattin : Stamattina sono stato ad Agorà, ecco i miei interventi. Vi segnalo in particolare la parte finale, quando stavamo a… - chrcapuano : RT @Moonlightshad1: Distratti dalle performance del 'senatore' ci siamo persi Marattin che ha organizzato il pranzo in terrazza con gli ami… - Daviderel4 : RT @petergomezblog: Pranzo in terrazza: Marattin (Italia Viva) prende la multa anti-Covid: “Chiedo scusa” -