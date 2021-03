Incidente sul lavoro allo stadio di Chiavari | operaio cade dai ponteggi

Advertising

TgrBasilicata : +++ Incidente sul lavoro in un cantiere lungo la Tito-Brienza. Morto un operaio che era alla guida di una macchina… - ozymand87647780 : RT @PippiCalz: Anche oggi l'ennesimo incidente sul lavoro. #Mortisullavoro #Stragequotidiana - Giordan85377483 : RT @dukana2: Incidente mortale in un #cantiere della #Basilicata ??L’insicurezza sul #lavoro... - divorex82 : RT @dukana2: Incidente mortale in un #cantiere della #Basilicata ??L’insicurezza sul #lavoro... - fabio_tiberia : RT @dukana2: Incidente mortale in un #cantiere della #Basilicata ??L’insicurezza sul #lavoro... -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente sul

... 18 anni, studentessa del Virgilio, indirizzo internazionale, morta in unassurdo e maledetto. Era il 2 dicembre 2016: la liceale tornava a casasuo motorino, a bassa velocità, quando ...Operaio schiacciato da una bobina, è grave 25 marzo 2021lavoro nella notte, operaio in codice rosso 28 marzo 2021 Accende la stufa con alcol, ustionata dalla testa ai piedi 30 marzo 2021 Mattinata impegnativa per il personale del 118 del ...Incidente mortale questa mattina poco prima delle 7 in via Aretina, nel tratto tra via Minghetti e via Bellariva. Vittima un 39enne alla guida di una motocicletta. La dinamica è al vaglio della Polizi ...La vittima dell’incidente su lavoro è Antonio Cavallucci, un operaio abruzzese di 58 anni che era in Basilicata con la sua ditta per lavorare sul ...