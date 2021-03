In Inghilterra per la prima volta un arbitro donna dirigerà una gara professionistica maschile (Di martedì 30 marzo 2021) Rebecca Welch, un nome destinato a fare la storia del calcio inglese. È il miglior arbitro donna del Paese ed è la prima volta che una persona di sesso femminile venga designata per una gara professionistica maschile, la partita di League Two tra Harrogate Town e Port Vale. Nel 2010 c’era già stato un precedente, quando Amy Fearn diresse Coventry-Nottingham Forest di Championship ma come sostituta dell’arbitro Tony Bates che si infortunò durante la gara. Rebecca Welch ha commentato così la notizia a Sky Sports. Sto cercando ancora di realizzare, ho avuto la notizia sabato e non sono ancora tornata sulla Terra. Sono molto fortunata ad aver avuto quest’opportunità e sono davvero emozionata. Mio padre è il mio tifoso più accanito, mamma ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 30 marzo 2021) Rebecca Welch, un nome destinato a fare la storia del calcio inglese. È il migliordel Paese ed è lache una persona di sesso femminile venga designata per una, la partita di League Two tra Harrogate Town e Port Vale. Nel 2010 c’era già stato un precedente, quando Amy Fearn diresse Coventry-Nottingham Forest di Championship ma come sostituta dell’Tony Bates che si infortunò durante la. Rebecca Welch ha commentato così la notizia a Sky Sports. Sto cercando ancora di realizzare, ho avuto la notizia sabato e non sono ancora tornata sulla Terra. Sono molto fortunata ad aver avuto quest’opportunità e sono davvero emozionata. Mio padre è il mio tifoso più accanito, mamma ...

